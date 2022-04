Roger Schmidt prijst en kapittelt zijn team: ‘Een punt redden, dat is niet genoeg’

NABESCHOUWINGPSV-trainer Roger Schmidt had zaterdagavond gemengde gevoelens na het 3-3 gelijkspel van zijn ploeg bij FC Twente. Daarmee is de titelrace met Ajax voorlopig weer ontdaan van de spanning van de afgelopen weken: PSV staat immers vier punten achter. ,,Het is knap dat we nog terugkomen, maar het is niet genoeg”, vond hij.

Dat FC Twente uitstekend begon en PSV als een versleten diesel over het veld pruttelde, zinde hem uiteraard niet. Binnen een mum van tijd stond het 3-0. ,,Het was een speciale wedstrijd. FC Twente deed het erg goed en zette ons onder druk. Ze waren scherp in de duels en we hadden er moeite mee. Het was onze 49ste wedstrijd van dit seizoen en de laatste weken voor de interlandperiode speelden we op goed niveau. Vandaag waren we vanaf de aftrap niet verbonden en tactisch in het begin matig. We worstelden. FC Twente scoorde drie keer en gebruikte de momenten.”

Drommel

De trainer vond dat het duel daarna keerde. ,,Om dan toch nog in een uitwedstrijd zo terug te komen, tegen een goed team, dat is moeilijk. We hadden wat blessures en dan moet je als trainer een aantal beslissingen nemen. Niet iedereen was fit. Aan het einde van de wedstrijdvoorbereiding was iedereen klaar om te spelen. Het was onduidelijk of iedereen negentig minuten kon maken. In totaliteit waren we vandaag niet goed genoeg en dat geldt ook voor Joël (Drommel, red.). Voor hem was het een speciale wedstrijd, met veel focus en druk. Hij was niet vastberaden. We moeten eerlijk zijn en weten dat we het beter kunnen doen. Ik wil niet alleen over ons praten, maar vind ook dat ik FC Twente moet complimenteren voor het begin.”

Gakpo

Schmidt had geen spijt dat hij Cody Gakpo niet liet starten en Érick Gutiérrez basiswaardig vond, terwijl hij pas vrijdag terugkeerde van een interland. ,,We hebben enig risico genomen om Cody 45 minuten te laten spelen. We namen ook risico met Jordan (Teze, red.), André (Ramalho, red.) en Ibrahim (Sangaré, red.). Meer risico's konden we niet nemen. Voro de interlandbreak deden we het uitstekend en dat we nu niet top waren, moet je soms accepteren. Érick heb ik gewisseld omdat hij een lichte blessure had. Ik denk niet dat het ernstig is, maar hij moest er wel uit. Ik vond juist dat hij nog enige agressie toonde en een aantal anderen niet.”

De lat te laag?

Legt de trainer de lat niet te laag voor zijn ploeg? Zeker het eerste deel van de wedstrijd was van PSV-zijde namelijk bar en boos, daarover was vriend en vijand het wel eens. ,,Het glas kan je zien als halfleeg, als je dat wilt. We hebben na de 3-0 achterstand gevochten en gaven niet op. We hebben karakter getoond en helaas maakten we de vierde goal niet. Je kunt niet altijd 95 minuten topniveau verwachten. We speelden ook tegen een goede tegenstander. Zij staan vierde, dan weet je dat het niet zo simpel is. Dat zij ook kansen gaan krijgen, hoort erbij.”

De strijd met Ajax was en blijft moeilijk, zegt Schmidt. ,,Maar alles is nog mogelijk”, zegt hij. ,,Zij hebben ook een aantal wedstrijden met moeite gewonnen en lastige fases gehad.”

Volledig scherm Roger Schmidt en Noni Madueke tijdens het duel met FC Twente. © Pro Shots / Niels Boersema

Volledig scherm ENSCHEDE, Stadium Grolsch Veste, 02-04-2022 , season 2021 / 2022 , Dutch Eredivisie. PSV coach Roger Schmidt during press conference during the match Twente - PSV © Pro Shots / Ron Jonker