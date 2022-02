Roger Schmidt put vertrouwen uit enorm moeizame zege van PSV op Sparta: ‘Wij kunnen ook vechtwedstrijden winnen’

NABESCHOUWINGNa afloop van Sparta-PSV was trainer Roger Schmidt van PSV zondagmiddag een opgetogen man. Het duel dat hij voor zijn ogen had gezien, was volgens hem een typische wedstrijd waarin alleen winnen telt. Dat gebeurde pas na een man meer-situatie voor PSV. ,,De rode kaart maakte het wel wat makkelijker in een voor ons moeilijk duel”, was de reactie van de trainer van PSV.

Schmidt benoemde dat zijn team terugkwam van een Europa League-duel en op kunstgras speelde, tegen een tegenstander die er een vechtwedstrijd van wilde maken. ,,Alleen de punten telden, dat hebben we in de rust tegen elkaar gezegd. We wisten dat er ook na de 1-2 en met een man meer nog lange ballen van de tegenstander zouden komen, maar gelukkig wonnen we.”

Opbouwende fout

Schmidt zag PSV door een fout in de opbouw op achterstand komen. ,,Van achteruit willen wij oplossingen zoeken en Ibrahim (Sangaré, red.) kan met deze situaties normaal ook omgaan, met druk. In dit geval was zijn eerste aanname niet goed en wil hij het corrigeren, maar dat lukte niet. Het is niet ons idee om met lange ballen te spelen, maar dit was niet goed natuurlijk. Het veld was heel moeilijk vandaag en ik wil het niet als excuus aandragen, maar dit is gewoon heel slecht omdat het totaal ander spel veroorzaakt. Sparta had er ook voordeel van en zij hebben het ook heel goed gedaan tegen ons.”

Pas na een rode kaart na rust (voor Arno Verschueren) krabbelde PSV op. Mauro Júnior was daarbij met een goal bepalend, iets wat hij afgelopen week ook in Israël al was. ,,Ik denk dat hij in goede vorm is. Fysiek en mentaal. Hij is een vechter en geeft niet op. Technisch is hij ook goed. Het maakt niet uit of hij links of rechts speelt en hij maakte een fantastische goal. We zijn blij met zijn ontwikkeling en hij is aan het uitgroeien tot een sleutelspeler.”

Boost

Woensdag reist PSV naar Go Ahead Eagles, voor de halve finale van het bekertoernooi. De ploeg uit Deventer kreeg een boost door van Ajax te winnen in dit weekend. Schmidt: “Een goede test voor woensdag. We verwachten uiteraard dat zij ook alles zullen doen om de finale te halen. Het geeft ons vertrouwen dat wij dit soort wedstrijden zoals vandaag tegen Sparta kunnen winnen. We zaten niet goed in de wedstrijd, daar ben ik het mee eens.”