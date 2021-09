Roger Schmidt snapt dat hij kritiek krijgt zonder duidelijke bevestiging: ‘Dat is het lot van een coach’

Trainer Roger Schmidt was na het duel tussen PSV en Feyenoord van zondagmiddag logischerwijs teleurgesteld over het resultaat van de wedstrijd (0-4). ,,Dit was een grote kans thuis, tegen een concurrent voor de bovenste plekken. We waren niet op topniveau en het was een verdiende overwinning voor Feyenoord. Veel van onze spelers waren niet op topniveau. Tot de tweede goal geloofde ik er nog wel in dat we konden winnen.”

,,We hebben niet voldoende kansen gecreëerd”, zei Schmidt, die niet verrast was door de tactiek van Feyenoord en ook inging op de kritiek op zijn wisselbeleid. Met name de wissel van Cody Gakpo na een uur zorgde bij velen voor onbegrip. ,,Cody is een heel belangrijke speler voor ons en hij speelde donderdag bijna de hele wedstrijd. Hij komt van een blessure van het nationale team terug en begon daarna meteen weer. Ik moet op een goede manier met hem omgaan en op hem passen als er ook andere opties zijn. Je kunt daar anders naar kijken, maar ik moet naar het grote plaatje kijken”, vindt Schmidt.

Hij vervolgt: ,,Het zou nog erger zijn voor ons als spelers geblesseerd raken. Dat is niet zeker, maar kijkend naar zijn wissel? Hij heeft in de zomer nauwelijks rust gehad en hij speelde donderdag een hele intense wedstrijd. Met Carlos (Vinícius) als optie op de bank, is het wijs om ook gebruik van hem te maken. Als je verliest heb je als trainer geen duidelijk argument om ergens iets mee te bevestigen, maar dat is het lot van een coach.”

Voetbal heeft een andere kant

Schmidt vond dat PSV te weinig beweging had in balbezit. ,,Voor alle spelers is het nu veeleisend, dit schema. Toch hebben we eerder laten zien dat we het wel aankonden. Te veel spelers waren nu niet op topniveau. Voor jonge spelers is het zwaar om om de drie dagen te spelen en zij zien nu ook dat voetbal een andere kant heeft. Na een goede zomer is het ineens hard. We zullen de wedstrijd van vandaag moeten gebruiken om ons verder te ontwikkelen en te verbeteren. Woensdag moeten we een goede reactie laten zien.”

PSV speelt dan in Deventer tegen Go Ahead Eagles in speelronde zes van de eredivisie.