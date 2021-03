Roger Schmidt vindt dat hij soms te emotioneel heeft gereageerd op scheidsrechters: ‘Ik ga dat verminderen’

In aanloop naar de topper tegen Feyenoord van zondagmiddag had Roger Schmidt veel te vertellen. De trainer gaf onder meer aan dat aanvaller Cody Gakpo na een blessure op de weg terug is bij PSV. Hij is optimistisch gestemd over de kans dat Gakpo zondag bij de selectie zit. ,,Het is nog niet helemaal zeker. Cody is deze week aangesloten in de teamtrainingen en hij heeft geen pijn meer, dat is het belangrijkste nieuws”, vertelde de coach.

Een enkelkwetsuur hield de Eindhovense speler de afgelopen weken aan de kant. ,,Alleen als het verantwoord kan, zit hij zondag bij de selectie. We hebben nu nog twee trainingen te gaan en zullen zaterdag beslissen of hij kan spelen.” Bij PSV is Ryan Thomas zeker niet van de partij. Ook hij kampt met een enkelprobleem, waar hij voor de winterstop ook al last van had. Mogelijk kan hij volgende week weer beginnen met trainen.

Drommel naar PSV?

Schmidt ging nog in op media-berichten waarin gemeld wordt dat PSV een persoonlijk akkoord heeft met keeper Joël Drommel. ,,Hij is een goede goalie”, zei de trainer, zonder al iets te zeggen over zijn plannen voor komend seizoen. ,,Op dit moment zijn we met het huidige seizoen bezig.”

Wat de consequenties voor Yvon Mvogo zullen zijn, daar wilde hij ook nog niet over praten. ,,Lars Unnerstall zal vertrekken naar FC Twente en dus kijken we naar onze situatie. Yvon heeft het goed gedaan, maar hij is gehuurd en niet onze speler. Misschien in de toekomst, maar we zullen kijken wat we kunnen doen. We gaan zien wie er allemaal beschikbaar zijn voor PSV.”

Viergever

De coach moet tegen Feyenoord een op het oog lastig keus maken voor zijn basis, omdat Nick Viergever, Pablo Rosario, Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli allemaal fit zijn. Mogelijk verdwijnt een van hen uit de basis, omdat Viergever het de afgelopen weken goed deed in de defensie. De trainer wilde daar zelf nog niet op vooruitlopen, maar gaf wel aan dat Viergever in het strafschopgebied van PSV een goede indruk maakte.

Emotioneel

Over de scheidsrechter van zondag, Bas Nijhuis, zei Schmidt bijna niets meer. Eerder dit seizoen had hij het twee keer aan de stok met de arbiter, tijdens en na het duel met Vitesse en ook bij de wedstrijd tegen Sparta. ,,Ik ben soms te emotioneel. Dat weet ik, dat is een deel van mij. Ik kan het niet helemaal veranderen, maar nu is het goed om dit voor mezelf en mijn team te verminderen. Het is beter voor mij en PSV. Belangrijk voor ons is vooral dat we focussen op een goede wedstrijd zondag en het winnen van dat duel.”