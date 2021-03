Roger Schmidt vindt dat PSV bij elkaar moet blijven: ‘Juist nu het tegenzit, terwijl we alles eraan doen’

Waarom het in zijn ogen ook zondag niet lukte? ,,We maken zelf de kansen niet af en de schoten op goal gaan er bij ons bijna allemaal in”, gaf hij aan. Het was een wat gekleurde weergave van de werkelijkheid, want AZ was gevaarlijker dan Schmidt deed voorkomen. Waar hij wel gelijk in had, was dat PSV voldoende mogelijkheden had om zelf te scoren. Dat lukte niet omdat bijvoorbeeld Mario Götze en Cody Gakpo het vizier niet op scherp hadden. ,,Waarom die ballen er niet in gaan? Uiteindelijk denk ik niet dat wij mindere aanvallers hebben dan de andere ploegen.”