Roger Schmidt vindt dat PSV tegen Ajax een hoog niveau heeft bereikt en ziet perspectief na goed medisch nieuws

Tactisch was het dik voor elkaar bij PSV, vond Schmidt. ,,We hadden een kwartier nodig om in de wedstrijd te komen en brachten het spel op de helft van Ajax. Daarna hadden we goede momenten waarin we het duel eerder konden beslissen. Als we zo spelen tegen een team als Ajax, kunnen we daarmee verder. We hebben nu weken waarin we volop kunnen trainen, met alleen een wedstrijd in het weekend. Die trainingen kunnen we gebruiken om ons te ontwikkelen.”