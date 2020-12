Roger Schmidt vindt de zege van PSV op De Graafschap verdiend: ‘Ze waren agressief, soms wat té’

In de rust gaf hij al aan dat PSV geduld zou moeten hebben. ,,Na de strafschop en de prachtige goal van Donyell (Malen, red.) hebben we de zege kunnen pakken. Ik wil in dit toernooi zo ver mogelijk komen en bij voorkeur winnen uiteraard. Dan moet je ook laten zien dat je het serieus neemt en met een goede opstelling komen. Je hebt immers geen tweede kans. We konden geen risico's nemen in mijn ogen en ik heb wel een paar frisse spelers opgesteld.”

Agressie

Schmidt vond De Graafschap agressief. ,,Soms iets té. Die overtreding op Philipp Max, dat kan echt niet. Het is een charge op het standbeen. Als hij daar wordt geraakt op de voet, is het misschien wel een breuk. Maar goed. Het is nu aan ons om de laatste krachten te mobiliseren voor nog twee wedstrijden. Dat gaat ons lukken.”



De trainer gaf de afgelopen duels een aantal spelers rust, door hen op de bank te houden of vroegtijdig te wisselen. ,,Misschien betaalde zich dat vanavond uit”, zo wees Schmidt naar de fraaie treffer van Malen. ,,Als je continu negentig minuten speelt, ben je op een gegeven moment een paar weken slap.” Schmidt haalt de komende weken en in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de Jong PSV-backs Shurandy Sambo en Fredrik Oppegard bij de groep. Een rechts- en linksback, die de leemtes achter Denzel Dumfries en Philipp Max op die posities in de selectie kunnen invullen. ,,Ze zijn getalenteerd en in de voorbereiding, die kort is, gaan we de situatie bekijken.”