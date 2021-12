Roger Schmidt vindt het niet vanzelfsprekend wat een aantal PSV'ers nu doet: ‘Sommigen geven in hun situatie op’

Schmidt roemde na afloop een aantal spelers die aan het begin van dit seizoen weinig in actie kwamen bij PSV. Hij noemde expliciet Mauro Júnior, Bruma, Érick Gutiérrez en Ritsu Doan. ,,Ritsu is een heel mooi voorbeeld. We zijn blij dat deze spelers een bepaalde mentaliteit hebben. Het is geen vanzelfsprekendheid dat spelers allemaal erin blijven geloven als je lang moet wachten op je kansen. Sommigen zijn niet meer klaar om te spelen omdat ze te vroeg opgeven in hun situatie. Sommige blijven erin geloven, zoals bij ons. Ik waardeer het enorm dat spelers die niet veel speelden in het begin nu op een heel goed niveau presteren.”

Van Ginkel blijft aanvoerder

Schmidt benadrukte wel desgevraagd dat Marco van Ginkel aanvoerder van PSV blijft, ondanks het feit dat hij even weinig speelt. ,,Ook als hij erin komt en de band niet overneemt. Marco is heel belangrijk voor ons. Hij speelde een goed seizoen tot nu toe en niemand had verwacht dat hij al zoveel zou spelen. De laatste weken was het minder en dat verwachtte ik, maar hij blijft belangrijk en zal nog regelmatig spelen dit seizoen.”

Over de wedstrijd tegen FC Utrecht was de trainer van PSV niet eens zo tevreden, althans niet over de eerste helft. ,,We speelden niet op ons topniveau allemaal en een aantal spelers was niet helemaal fris. Carlos (Vinícius) wisselde ik omdat hij wat problemen had met het tactische gedeelte, al had hij ook wat lichte spierproblemen. Dat laatste was niet beslissend.” Schmidt liet ook doorschemeren dat hij niet voornemens is Joël Drommel te wisselen. ,,Natuurlijk hadden we liever gehad dat hij vorige week die fout niet had gemaakt. Ontwikkelen zonder fouten is altijd prettiger. Hij krijgt het vertrouwen en moet het nu zelf laten zien.”

Mauro Júnior

Niet alleen het optreden van Doan kon Schmidt bekoren, maar ook dat van Mauro Júnior. ,,Hij is qua lengte een kleine man, maar eentje met een groot hart en gewoon een goede speler. In het begin van het seizoen was hij na een blessure nog niet klaar om te spelen. Hij heeft nu lang moeten wachten op een kans en ik ben blij dat hij het op deze positie laat zien. Voor mij is het open wat zijn beste positie nou eigenlijk is. Ik denk dat hij een prima back kan zijn. Hij heeft de techniek daarvoor en ontwikkelt zich nu, waarbij hij ook goed kan goed aanvallen. Onze backs zijn vaak betrokken bij het spel en ik ben blij met de manier waarop hij zich heeft gepresenteerd. Dit niveau is wat hij de afgelopen periode zelf heeft gecreëerd door hard te werken en gewoon een professional te zijn.”

