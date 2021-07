Roger Schmidt vond dat PSV nog vaker had kunnen scoren tegen zijn oude club

,,Voor vandaag was het prima zo. In het begin van de voorbereiding kan het prettig zijn om dit soort duels te spelen. Je hebt veel de bal en wordt gedwongen om oplossingen te vinden tegen een verdedigende tegenstander. Dat hebben we ook weleens in de nationale competitie. Uit veel kansen genoeg goals maken, dat is wat deze wedstrijden ook voor ons interessant maakt. We moeten wel zonder tegengoal blijven en nog vaker scoren”, vond de coach.

Ervaring opdoen

Over de jongelingen die hij heeft meegenomen, is Schmidt tevreden. Met Fodé Fofana, Shurandy Sambo, Fredrik Oppegard, Aron van Lare en Jeremy Antonisse kunnen vijf talenten ervaring opdoen. ,,Het zijn dappere jongens die graag een stap vooruit willen maken. Ze proberen hun kwaliteiten te laten zien. In de jeugdopleiding wordt goed werk verricht.”



Waar staan de spelers van PSV nu? ,,We zijn twaalf dagen in training en er is veel arbeid verricht. Als de wedstrijd tegen Galatasaray nadert, moeten we ook weer een stuk frisheid terugkrijgen. Tegelijkertijd moeten we ons nu ook op een heel seizoen voorbereiden.”