Roger Schmidt weet dat het bij PSV nog verre van perfect is: ‘Ontwikkelen is ook durven’

Twee dagen op rij een 3-0 zege: Roger Schmidt had zich een minder prettige start als trainer van PSV kunnen voorstellen. Het niveau van de tegenstanders was wel lager dan dat van de Eindhovenaren, maar bij vlagen liet PSV best aardig spel zien.

,,Niet alleen het resultaat, maar ook de manier hoe we speelden geeft vertrouwen”, zei Schmidt na de tweede zege van het weekend. Ook Bayer Uerdingen kreeg in Duitsland met 3-0 klop, op het terrein waar PSV de hele week trainde. ,,Het is een goed teken dat we niks tegen krijgen. Dat is altijd goed voor het zelfvertrouwen. Dat we aan het eind van het trainingskamp twee wedstrijden speelden, was misschien veelgevraagd na een zware week. De spelers hebben geprobeerd om dingen te vertalen naar de wedstrijd. We oogden wat vermoeid, maar in totaliteit ben ik heel tevreden over hun houding.”

Ver weg van perfect

Schmidt benadrukt dat PSV nog lang niet in topvorm is. ,,Ik weet dat we ver weg zijn van perfect. Maar we hebben een aantal basisprincipes onder de knie gekregen en nu is het zaak om aan details te gaan werken. We hebben ook een aantal fouten gemaakt. Ontwikkeling is niet alleen maar goede dingen doen, je moet ook durven experimenteren”, zegt hij.

Voorin is sprake van een interessante competitie, waarin Sam Lammers, Noni Madueke, Donyell Malen, Joël Piroe en Maxi Romero gaan strijden om de basisplekken voor de twee diepste posities. ,,Scorend vermogen is natuurlijk enorm belangrijk”, vindt Schmidt. ,,We hebben goede aanvallende spelers. Ik ben tevreden dat we meerdere opties hebben en dat het allemaal verschillende type spitsen zijn. We hebben ze allemaal nodig. Ik denk nog niet aan een vaste basis. We zijn nog een eind weg van de start van de competitie en alles is open. De spelers die nu goed zijn, zijn dat misschien later niet meer. We brengen elkaar nu in goede conditie en aan het einde moet die optimaal zijn.”

Ihattaren

Mo Ihattaren moet de topvorm nog te pakken krijgen, zo bleek in de oefenduels van PSV. ,,Hij heeft hard gewerkt deze week. Vergeet niet dat het een hele jonge speler is en misschien is hij wat vermoeid”, oordeelde Schmidt. ,,Hij krijgt alle tijd om in de beste conditie te komen. Ik heb geen twijfel dat hij aan het begin van het seizoen in een uitstekende conditie zal zijn. Hij kan spelen als offensieve middenvelder, maar vandaag speelde hij voor de verdediging en naast Pablo Rosario. Hij heeft kwaliteiten aan de bal, kan goede momenten creëren, maar heeft ook tactische verantwoordelijkheid. Het is goed voor hem om dat verder te ontwikkelen. Voor het team ook tactische verantwoordelijkheid nemen, bedoel ik dan. Aan de bal kan ik hem niet beter maken. Hij heeft een uitstekende eerste aanname en zijn passing en schoten zijn van heel hoog niveau. Het kan belangrijk zijn om hem te laten spelen waar hij meer verantwoordelijkheid heeft.”

Ihattaren raakte in zijn helft tegen Uerdingen een paar keer de bal kwijt, op een gevaarlijke plek. ,,Als je fouten maakt, leer je het meest”, aldus Schmidt. ,,Hij is uitstekend aan de bal, maar moet soms voorzichtig zijn. Als dat niet zo is, pakken anderen de bal. Hij kan zich nog meer ontwikkelen en daarom speelt hij nu op deze positie. Let wel, we kunnen niet van jonge spelers verwachten dat alles direct perfect gaat.”

Moe

Over het geheel is Schmidt na een week in Duitsland heel tevreden. ,,We zijn moe, maar dat hoort erbij. Gelukkig hebben we geen zware blessures overgehouden aan deze week. Woensdag beginnen de spelers weer aan hun volgende training.”