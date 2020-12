Roger Schmidt wil al zijn spelers in de winter bij PSV houden: ‘We hebben ervaring nodig’

Beide ploegen staan om 18.55 klaar voor de aftrap in een duel waarin PSV nog groepswinnaar in de eigen Europa League-poule kan worden.

Wie gaan er spelen tegen Ominia?

,,Nick (Viergever, red.) en Timo (Baumgartl, red.) gaan sowieso beginnen. We hebben veel wedstrijden nu en de laatste weken zijn ze in goede vorm. In dit zware schema is het goed om een deel van onze spelers rust te geven en spelers in te zetten die ervaring hebben.”

Waarom is de wedstrijd belangrijk?

,,Een mix van dingen. Het belangrijkste is dat wij PSV zijn en elke wedstrijd willen winnen. Zeker thuis. Natuurlijk zijn we blij dat we al door zijn. Dat geeft rust en vertrouwen. Niettemin willen we winnen en in de opstelling een goede mix vinden met een paar spelers die we rust kunnen geven.”

Nick Viergever speelt, zegt u. Wat moet hij beter doen om vaker te spelen?

,,Zijn seizoen was natuurlijk niet perfect door een blessure in de voorbereiding en corona. Met Olivier (Boscagli, red.) en Jordan (Teze, red.) hebben we twee spelers die het goed doen op de achterste posities. Olivier was links achterin belangrijk op een goed niveau. Voor Nick is het daarom moeilijk geweest, maar als hij speelde deed hij dat goed. Ik ben heel blij met zijn motivatie en houding. Hij blijft vechten voor zijn plek en dat hebben we ook nodig in het team. Iedereen moet elkaar blijven pushen om het beste te blijven geven.”

Wilt u Nick Viergever behouden in de winter?

,,We hebben alle spelers nodig, ook in de winter. We hebben veel wedstrijden en ervaren spelers nodig in onze jonge ploeg. Het is niet nodig om iemand te verkopen.”

Hoe gaat u het aanpakken tegen Omonia?

,,Dinsdag hadden we onze eerste training van deze week. Vandaag ga ik alles bekijken en beslissen en gaan we zien wat de beste opstelling is en welke wissels er zijn. Ik ben er nog niet uit, maar we willen uiteraard winnen. De laatste wedstrijden is de uitdaging naast het winnen om goed te blijven zorgen voor de spelers. We willen gezond de winterstop in. Dan kunnen ze rusten met de kerstdagen en daarna beginnen met trainingen voor de rest van het seizoen. Zelf zullen de spelers niet snel zeggen dat ze niet kunnen spelen.”

Hoe is de staat van uw ploeg?

,,We kunnen de wedstrijd van zondag niet meer winnen. Ik denk alleen nog aan de volgende wedstrijd en we doen alles wat we kunnen. We zijn nog steeds niet in de perfecte conditie, maar het team doet het goed in deze veeleisende tijd.”

Zou u vaker in een ander concept kunnen spelen? Zondag speelde u 4-3-3 met Mario Götze op 10?

,,Mario heeft een heel goed gevoel voor de ruimtes en ook de ruimtes waarin hij de meeste invloed heeft in ons team. Hij heeft zondag ook weer laten zien dat hij een intelligente afmaker is, met veel kwaliteit. Hij is een sleutelspeler, waar ik ook zuinig op moet zijn. Mario heeft nog niet zoveel gespeeld, maar iedereen ziet hoe belangrijk hij in dit jonge team is. Wat betreft ons team: we willen flexibel in onze formatie zijn. Het is goed dat we ook iets anders kunnen doen en soms in een andere formatie kunnen spelen, waarbij de uitgangspunten van pressing, gegenpressing en hoge intensiteit wel intact blijven. Soms is het goed om meerdere opties te hebben.”