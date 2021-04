Roger Schmidt wil er stap voor stap een mooie zomer van maken bij PSV

PS­V-doel­man Vincent Müller ziet zijn vroegere televisie­held ineens naast zich in de kleedkamer

23 april PSV-doelman Vincent Müller keek zes jaar geleden net als bijna al zijn landgenoten naar de televisie, tijdens het WK voetbal. Hij juichte als jongen van veertien voor de Duitse ploeg, die op het grootste toernooi ter wereld de hoofdprijs binnensleepte. ,,Voor mij voelt het best bijzonder dat je als jongen van veertien Mario Götze ziet schitteren op tv en zes jaar later soms naast hem in de kleedkamer zit.”