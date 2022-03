Roger Schmidt wil met gehavend PSV naar de bekerfinale: ‘Een van de mooiste wedstrijden voor elke club, in elk land’

VOORBESCHOUWINGPSV-trainer Roger Schmidt heeft geen enkele twijfel dat hij zijn spelers voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van woensdagavond extra moet oppeppen. De beloning bij winst is een bekerfinale en dat is volgens Schmidt een van de mooiste wedstrijden die een voetballer kan meemaken met een team. ,,In elk land is dit zo'n speciale wedstrijd. Nee, ik heb geen enkele twijfel dat onze spelers dat niet weten of beseffen.”

Het is negen jaar geleden dat PSV in de finale om de KNVB-beker stond en ook dat is de trainer niet ontgaan. ,,Vooral in het begin van het toernooi is er vaak een gevaar dat spelers niet gemotiveerd zijn. Ze weten nu absoluut dat ze bij een goede wedstrijd een kans hebben op deze finale.”

Schmidt denkt dat PSV beter voetbal kan spelen dan afgelopen week. ,,Dan is de kans op een resultaat natuurlijk ook het grootst. Zondag tegen Sparta was het op hun veld in ieder geval onmogelijk. Daar had je Manchester City kunnen laten spelen, maar dan wordt het ook niks.”

PSV mist nog steeds de nodige spelers. De kans dat Cody Gakpo tegen Go Ahead Eagles speelt, is dan toch minimaal. Zelf denkt de aanvaller er niet bij te zijn, maar Schmidt hield nog een heel klein slagje om de arm. ,,Er is een wonder nodig, want er zit nog steeds wat vocht in de enkel. Het is nog steeds geen zware blessure, maar toch. We nemen geen enkel risico. Armando Obispo traint weer met het team en hij kan mogelijk bij zijn. Phillipp Mwene waarschijnlijk niet.” Ook Marco van Ginkel is terug bij PSV.

,,Vooral achterin hebben wij problemen en de spelers die dat opvangen, hebben het goed gedaan. Als er vanuit de medische staf geen groen licht komt of geen groen licht is van de speler, kan ik een speler niet selecteren.” Voor Gakpo is er geen definitief groen of rood licht. ,,Het is eerder donker geel”, zegt Schmidt, die daarmee benadrukt dat de kans klein is dat zijn aanvaller in Deventer meedoet. ,,Het is jammer, want Cody was in goede vorm. We missen veel sleutelspelers voor een lange periode, maar gelukkig deden hun vervangers het goed. Na dit wedstrijdblok verwachten we dat de grootste problemen voorbij zijn. Als we nu overleven, kunnen we met een sterke selectie om de prijzen strijden. Het is moeilijk nu, maar we moeten alles geven.”