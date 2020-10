Roger Schmidt wil voldoende PSV’ers overhouden

Kwantitatief

Het is, kortom, nog altijd topdrukte bij PSV, dat ook op inkomende transfers jaagt en nieuwe spelers wil vastleggen om de selectie kwantitatief op orde te houden. Over vier dagen sluit de transferperiode en trainer Roger Schmidt vindt het aantal spelers nu aan de lage kant. ,,We hebben een behoorlijke groep nodig, gezien het programma dat we gaan krijgen”, zei de trainer vrijdag in zijn voorbeschouwing op het duel met Fortuna Sittard van morgen. ,,Bedenk ook dat we meerdere blessures in de selectie hebben. Maxi Romero is er het hele seizoen uit en ook Érick Gutiérrez en Armando Obispo zijn we maanden kwijt.’’ Positief nieuws voor hem was wel dat de blessures van Philipp Max en Ryan Thomas niet enorm ernstig lijken. Max zou zondag wellicht alweer kunnen spelen en waarschijnlijk hoeft Thomas niet langer dan een wedstrijd toe te kijken. Nieuweling Ibrahim Sangaré is nog niet inzetbaar omdat hij nog niet speelgerechtigd is.