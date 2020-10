Roger Schmidt wisselde Mario Götze bij PSV wegens een blessure: ‘Ik denk niet dat het ernstig is’

Na afloop van de verloren wedstrijd tegen Granada (1-2) brandde bij elke journalist de vraag op de lippen waarom trainer Roger Schmidt in de rust zijn sterspeler Mario Götze moest wisselen. ,,Omdat hij geblesseerd was”, sprak de coach. ,,Hij had spierproblemen.”

Waarom hij Nick Viergever voor Götze bracht? ,,We hadden niet zoveel opties op de bank, vier voor deze situatie. We moesten lange ballen verdedigen en tweede ballen winnen. De optie die we hebben gekozen, was volgens mij de beste. Granada oefende veel druk uit na rust, omdat ze achter stonden. Dat verwachtten we ook. We hebben nog geprobeerd de gelijkmaker aan te tekenen en hadden nog wat kansen, maar het geluk ontbreekt dan ook.”

Schmidt vond de opdracht voor PSV lastig, na de dag van gisteren waarop drie spelers positief testten op corona. ,,Als ik daarnaar kijk en wat we op het veld hebben laten zien, kan ik ermee leven. Vijf spelers waren niet in de ploeg en dat heeft invloed.” Of er meer spelers uit kunnen vallen in de komende dagen? Daarop loopt hij niet vooruit. ,,Ik weet het niet. Elke ploeg heeft hiermee te maken. We moeten ons best doen om door te gaan.”

Granada heeft na de zege bij PSV een voordeel in de groep, maar is volgens Schmidt nog niet de uitgesproken favoriet voor groepswinst. ,,Daarvoor moet ik eerst de andere twee ploegen zien. Ik heb gezien dat wij ze kunnen verslaan en dat is niet gelukt. Ze hebben nu natuurlijk wel een voordeel.”

Götze

Schmidt weet nog niet of Götze zondag tegen Vitesse weer inzetbaar is en het is ook onbekend of Eran Zahavi, Jordan Teze, Pablo Rosario en Cody Gakpo dan weer kunnen spelen. ,,Ik hoop dat ze erbij zijn, maar we moeten eerst de testen afwachten. Over Mario ben ik heel tevreden en hij is belangrijk voor onze ploeg. Dat hij twee goals al heeft gemaakt, geeft hem zelfvertrouwen en ik zie dat hij graag hier is. Het is niet zeker dat hij er al uit ligt voor de wedstrijd tegen Vitesse.”

Als geheel heeft corona uiteraard impact gehad bij PSV, dat vijf spelers moest missen. Schmidt wijst daar niet op als excuus en vindt dat zijn ploeg het goed heeft gedaan tegen Granada. ,,De spelers die nu ontbraken, waren belangrijk in de afgelopen weken. Ik vind dat Timo (Baumgartl, red.), Jorrit (Hendrix, red.) en Mo (Mohamed Ihattaren, red.) het goed gedaan hebben. Jammer dat we niet gewonnen hebben, dat zou perfect zijn geweest.”