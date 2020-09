Roger Schmidt: ‘Yvon Mvogo is een geweldige keeper en gaat nog laten zien wat hij kan’

Schmidt was maar wat blij dat PSV zich uit een netelige positie kon vechten, nadat gepruts van keeper Yvon Mvogo tot de 1-1 leidde. ,,Als het niet loopt en je krijgt dan ook nog zo'n goal tegen, moet je je uit een hele moeilijke situatie redden. We hebben alles geprobeerd om in de slotfase nog kansen te creëren. In vijf minuten creëerden we zelfs meer dan in de negentig minuten daarvoor. We hebben het daarvoor laten liggen. Er was te weinig intensiteit en creativiteit in ons spel.”

Pijnlijk

De blunder van Mvogo was voor de goalie wel erg pijnlijk, nadat hij vorige week ook al in de fout ging en hij juist naar PSV is gehaald om zijn meevoetballende kwaliteiten. ,,Dit heeft niks met de afstemming tussen spelers te maken”, zei Schmidt over de bal die Mvogo toegespeeld kreeg en van zijn voet liet springen. ,,Het was een onschuldige bal, waarbij we de situatie in de greep hadden. Ik denk dat Yvon al aan de spelhervatting heeft gedacht en de bal zal ook opgestuiterd zijn. Soms zie je zo'n situatie en het komt af en toe voor. Yvon is een geweldige keeper. Zijn start hier bij PSV is niet goed, maar we zijn ervan overtuigd dat hij nog gaat laten zien wat hij kan. Hij heeft in de eerste twee wedstrijden alle slechte dingen al laten zien voor dit seizoen, denk ik dan maar.”

Voor de mispeer van de keeper had PSV het al moeilijk en bleef een benauwde 1-0 op het bord staan. ,,Ik vind dat we tegen een zeer defensieve tegenstander te weinig hebben gebracht. We waren niet creatief, terwijl we dat juist als kwaliteit hebben. Er was geen diepgang in ons spel. Ik heb veel geleerd over onze ploeg. Er was weinig ruimte en daarin konden we konden geen oplossingen vinden. Dat moet beter. Ik ben ervan overtuigd dat de ploeg in de nabije toekomst stappen gaat maken. De zege is uiteindelijk wel verdiend en goed voor het vertrouwen, maar we moeten aan het werk.”

Romero

Dankzij een goal van Maxi Romero bleef Schmidt ook in zijn tweede competitiewedstrijd met PSV foutloos. ,,Maxi heeft natuurlijk een geschiedenis bij deze club. Hij was lang geblesseerd, is weggeweest en nu in de voorbereiding weer geblesseerd geweest. Deze week had ik in de training het gevoel dat hij scherp was. Ik ben blij dat hij de ‘schwung’ uit de training ook naar de wedstrijd kon vertalen. Uit zijn hele houding straalt de wil om te slagen en dit was een mooi moment om zijn eerste goal voor PSV te maken. Hij kan een grotere rol krijgen dan alleen als invaller voor de slotfase. Maxi is zeer positief en werkt keihard. Als je zo’n geschiedenis hebt bij deze club als hij, moet het je heel goed doen als je zo’n goal maakt. Mooi voor hem.”

Schmidt probeert met de leiding van PSV de komende dagen nog een aantal spelers voor de ploeg aan te trekken. ,,We hebben nu achttien spelers, omdat Armando Obispo en Érick Gutiérrez er voorlopig nog drie maanden niet bij kunnen zijn. We hebben eerder nieuwe spelers nodig dan dat ze nog weg zullen gaan.”