Roger Schmidt zag een heel gemotiveerd PSV: ‘We hebben dit soort wedstrijden ook gelijkgespeeld’

PSV speelde zaterdagavond in eigen huis een moeilijke wedstrijd tegen FC Groningen (1-0 winst), zag trainer Roger Schmidt. ,,Dat kwam ook door het spel van onze tegenstander”, analyseerde hij. ,,Ze speelden vaak met lange ballen op hun lange aanvaller. Als je zelf je kansen niet of niet tijdig benut, is het een lastige klus.”

PSV had voor rust al moeten scoren, vond hij. ,,Ik ben blij dat we wonnen, want we hebben dit soort wedstrijden eerder ook gelijkgespeeld.”

Na rust zette Schmidt het om bij PSV, door Pablo Rosario in de ploeg te brengen. ,,Hij is goed in het winnen van tweede ballen en dat was een van de reden om iets te wijzigen. Ik denk dat het nodig was om een tactische verandering door te voeren. We waren wel heel gemotiveerd vandaag, ook door wat er deze week allemaal is gebeurd.” Bovendien speelde PSV voor het eerst in ruim zeven maanden weer met publiek op de tribunes.

Respect

,,Het was indrukwekkend allemaal”, zegt hij over alle herdenkingen na het overlijden van clubicoon Willy van der Kuijlen. ,,Ik denk dat al het respect in de stad en in het stadion belangrijk was voor zijn nabestaanden. Het is niet gebruikelijk dat spelers zo lang voor één club spelen en ook daarvoor kregen zij vandaag nog iets terug.”

Quote Ik wist van tevoren dat we Pablo nog nodig zouden hebben Roger Schmidt, PSV

Wat betreft de competitie waant Schmidt zich nog nergens zeker van. ,,Misschien moeten we alle vier wedstrijden gewoon winnen. Dat hangt van onze concurrent af. We hebben een goede kans om plek twee te halen en elke wedstrijd is een finale, maar vandaag hebben de spelers in ieder geval laten zien hoe gefocust ze zijn.” Eran Zahavi scoorde uit een strafschop en er werden drie goals afgekeurd.

Beslissing nemen

Schmidt had in zijn basis geen plaats voor Pablo Rosario. ,,Normaal gesproken wel, maar soms moet ik een keer een andere beslissing nemen. Olivier (Boscagli, red.) is ook een optie voor het middenveld nu. Toch wist ik van tevoren al dat we Pablo nodig zouden hebben.”

Bij PSV was Adrian Fein nog geblesseerd geraakt, zei Schmidt. ,,Maar vermoedelijk keert hij volgende week weer terug bij de selectie.”

Volledig scherm Roger Schmidt kijkt naar het duel van PSV met FC Groningen. © ANP