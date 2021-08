Roger Schmidt zag PSV uit een lastige fase krabbelen tegen FC Groningen: ‘Mo Ihattaren gaat vertrekken denk ik’

Schmidt gaf aan dat hij ook na de komende interlandperiode regelmatig zal blijven wisselen en blijft rouleren. ,,Het is mijn taak om de spelers fit te houden”, zei hij. Tegen FC Groningen kreeg Jordan Teze weer het vertrouwen als rechtsback, waar dat voorheen een aantal keren Phillipp Mwene was. De trainer is over beide spelers tevreden, gaf hij aan. Cody Gakpo en André Ramalho maakten zaterdag het verschil en Bruma kwam nog met een fraaie toegift. Schmidt zei over Gakpo onder meer dat hij de kwaliteiten heeft om in de top te spelen.