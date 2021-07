Roger Schmidt zag zijn nieuwe PSV-ploeg flink uithalen: ‘Dit was een hele goede avond voor PSV’

,,Het was een hele goede avond voor PSV, na anderhalf jaar in het stadion met in de meeste wedstrijden helemaal geen supporters”, zei Schmidt. ,,We wilden ze graag blij maken en in deze belangrijke wedstrijd waren we er vanaf het eerste moment. We hebben de energie van de supporters gebruikt. We waren steeds scherp en actief. De tweede helft was nog beter dan de eerste helft. We gaven weinig weg en waren efficiënt. Dat misten we vorig seizoen soms. We speelden nu thuis en Galatasaray heeft dat voordeel volgende week. Dan moeten wij weer klaar zijn.”