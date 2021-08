Roger Schmidt ziet dat Noni Madueke nu een completere speler is: ‘Vorig seizoen maakte hij ook al fantastische goals’

PSV wervelde dinsdagavond een kwartier tegen FC Midtjylland en won simpel, met 3-0. Verantwoordelijk daarvoor was onder anderen Noni Madueke, die de eerste goal voor zijn rekening nam. Trainer Roger Schmidt ging na afloop desgevraagd op zijn prestatie in.

,,Noni maakte vorig seizoen ook al fantastische goals”, zei Schmidt. ,,Maar hij is nu een completere speler en werkt harder voor het team. Tactisch is hij gegroeid en helpt onze backs om ballen te winnen. Noni heeft ons idee van gegenpressing ook onder de knie. Het is anders wat hij nu laat zien ten opzichte van vorig seizoen en hij creëert nu kansen met goede balveroveringen. Noni vindt het ogenschijnlijk prettig om zo op het veld te staan en ik ben heel tevreden over wat hij nu laat zien.”

Ook het spel van Armando Obsipo, die in Europees verband debuteerde voor PSV, kan Schmidt wel bekoren. ,,Hij heeft de kwaliteit om dit soort wedstrijden te spelen, maar je moet altijd afwachten of het ook onder druk lukt. Op dit moment is het goed mogelijk om in dit team te komen, omdat de afspraken duidelijk zijn en iedereen goed bij elkaar past. Armando heeft een goede wedstrijd gespeeld.”

Niveau gehouden

Schmidt zag dat heel PSV het niveau van de wedstrijden tegen Galatasaray wist vast te houden. ,,Tactisch en ook mentaal. We willen de Champions League bereiken en dat is ook vandaag vanaf seconde één te zien geweest. Galatasaray is nu geschiedenis en de volgende wedstrijd is een finale om de Nederlandse Super Cup. Ajax is een goede tegenstander in hun eigen stadion en wij willen ook daar het beste van onszelf laten zien. Kleine dingen kunnen we altijd beter doen. Vorig seizoen scoorden we niet genoeg en als we nu een goal maken, proberen we altijd nog om de volgende erin te krijgen. We zijn niet snel tevreden.”

In de strijd om de Johan Cruijff Schaal gaat Schmidt naar verwachting wel wat wijzigen in zijn elftal. ,,Die wedstrijd is de volgende wedstrijd en daarom nu de belangrijkste. De beste elf spelers voor dat duel stellen we op.”