Roger Schmidt ziet dat PSV zich opricht en alsnog uithaalt: ‘Spitsen moeten soms een beetje boos zijn’

Voor het eerst sinds 1969 heeft de club nu in acht opeenvolgende thuiswedstrijden in de eredivisie een treffer van de tegenstander moeten verwerken. Schmidt daarover: “Zo'n tweede goal, tja. Dat kan altijd een keer gebeuren, maar wat eraan vooraf gaat is wel vermijdbaar. Ballen verliezen in gevaarlijke ruimtes, dat is waar wij wel invloed op hebben en dat moeten we verbeteren. We winnen en daar ben ik heel blij mee, maar toch moet het op een aantal fronten nog beter. Daar werken we hard aan.”