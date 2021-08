Roger Schmidt ziet een andere attitude én ontwikkeling bij PSV

PSV won zaterdagavond overtuigend de strijd om de Johan Cruijff Schaal en deelde met een 4-0 zege in Amsterdam een tik uit aan Ajax. Trainer Roger Schmidt vond het mooi en genoot van zijn ploeg, maar toonde na afloop geen tekenen van euforie. ,,Dit was één wedstrijd. Een finale, die wij in ons voordeel hebben beslist. Over het seizoen zegt dat niet veel.”

,,We speelden heel goed”, zei de coach. ,,Het was een finale tegen Ajax in hun eigen stadion, terwijl zij heel gemotiveerd waren. Uit de goals van Noni Madueke putten we veel vertrouwen. We verdedigden heel goed in en rondom het strafschopgebied. In de tweede helft hadden we een flinke uitdaging om hen niet te laten terugkomen en de derde goal te maken. Dat lukte en al de treffers waren top. We zijn heel blij en trots en dit is goed voor ons jonge team. Voor veel spelers was dit de eerste keer dat ze iets wonnen in hun carrière en dat geeft ons heel veel vertrouwen en motivatie voor de komende weken.”

Noni Madueke

Is Schmidt bang om Madueke nog te ‘verliezen’ aan een kapitaalkrachtige club? De transferperiode loopt immers nog ruim drie weken. ,,Hij is nog zo jong en past zo goed in dit team. Hij ontwikkelt zich perfect. Je kunt nu geld voor hem krijgen, maar misschien nog wel veel meer over twee jaar. Het zou goed zijn als hij langer blijft. Hij is een fantastische jongen, hij is nu echt onderdeel van de teamtactiek en geeft ons veel aanvallende power.”

Schmidt zag een hongerig team. ,,We hebben het hele voorseizoen hard gewerkt en alle kracht die we hadden ging nu in deze wedstrijd. We proberen onze ploeg zeker nog te verbeteren in de komende weken, zoals elk team dat doet. We hebben heel veel wedstrijden in de komende maanden en zeker als we Champions League willen spelen en voor nog een prijs moeten gaan, moet je echt de best denkbare ploeg hebben.”

Mario Götze

Mario Götze hoort daar zeker bij. ,,Hij speelde fantastisch”, vond Schmidt. ,,Niet alleen bij zijn eigen goal, maar ook bijvoorbeeld bij de eerste goal van Noni is hij bepalend. Zijn positie waar hij nu speelt, is de perfecte constellatie voor hem. Hij is nu topfit en heeft nu het hele voorseizoen meegedraaid. Je ziet nu wat dat uitmaakt.” De houding in het hele team is anders, constateert Schmidt. Daarnaast hebben de overgebleven PSV'ers zich ontwikkeld. ,,Attitude houdt ook verband met ontwikkelen. Je moet een team willen creëren met elkaar. De spelers moeten begrijpen dat individueel profijt vooral mogelijk is met een teamprestatie. Dan krijg je ook het beste terug als individu.”

Volledig scherm Marco van Ginkel en Cody Gakpo met de Johan Cruijff Schaal. © Pro Shots / Jasper Ruhe