Roger Schmidt ziet geen geweldig PSV en een echte Joey Veerman-goal: ‘Dat is een aanval finishen met precisie en controle’

Veerman-goal

Een team waarin Joey Veerman kon uitblinken. ,,Het is belangrijk dat hij gevoel voor zijn teamgenoten krijgt en gewend raakt aan ons idee van spelen. Hij is goed aan de bal en maakte een slimme goal, een echte Joey Veerman-goal. Een aanval finishen met controle en precisie, dat kan hij. Ook gaat hij vanaf nu meer gevoel krijgen voor andere taken als we niet in balbezit zijn of als hij niet de bal heeft. Het is een slimme speler, die informatie ook echt in de praktijk kan brengen.”