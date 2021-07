Roger Schmidt ziet zijn ‘Abwehrchef’ André Ramalho uitblinken

PSV werd in juni niet blij van Galatasaray als eerste tegenstander in de Champions League-campagne van deze zomer, maar het werd bijna een walk-over. De Eindhovenaren wonnen na de 5-1 van vorige week ook in Istanboel, met 2-1.

De Turkse ploeg leek op voorhand een lastig te kloppen tegenstander in de drietrapsraket op weg naar de Champions League, maar was een makkelijk lek te prikken ballon. Vorige week was na tien minuten eigenlijk al duidelijk dat PSV zonder onbegrijpelijke inzinking helemaal niks te vrezen had.

Goed verdedigd

Trainer Roger Schmidt van PSV herhaalde woensdagavond nog maar eens dat hij de Turkse topploeg een zware dobber vond. ,,In deze fase van de voorrondes was het een lastige kluif”, zo gaf hij aan. ,,We zijn daarom heel blij met de kwalificatie voor de volgende ronde. Zeker waren wij vanavond niet, omdat we wisten dat Galatasaray vanaf het begin veel druk zou zetten. Ik denk dat we daar defensief heel goed mee zijn omgegaan en dat we vooral in de openingsfase prima verdedigd hebben.”

De goal van Noni Madueke gaf PSV veel vertrouwen, zag Schmidt. ,,Nadat we de eerste periode hadden overleefd, konden we aan de bal wat meer creëren. In de tweede helft controleerden we de wedstrijd en hebben we het alleen in de slotfase nog even moeilijk gehad.” De trainer vond zijn ploeg stabiel, maar zag nog wel Olivier Boscagli wegvallen na een tweede gele kaart. ,,Hij speelde goed naast André Ramalho, die het in deze tweestrijd fantastisch heeft gedaan en onze defensie veel vertrouwen geeft. Het rood was ongelukkig.”