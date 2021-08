Roger Schmidt zinspeelt op verandering bij PSV door ‘Britse weken’

Of er wat te vieren viel bij PSV in het afgelopen weekend? Ja, natuurlijk. De winst op Ajax smaakte goed en zorgde voor een goed humeur. Wat PSV nu nog vooral uit die wedstrijd meeneemt, is een dosis vertrouwen. ,,En een prijs die niemand ons afpakt”, zei trainer Roger Schmidt maandagavond in Denemarken voor de return van het Champions League-tweeluik met FC Midtjylland.

,,Nee, we konden het niet lang vieren. Dat is niet erg. Natuurlijk geeft het nog een goed gevoel, maar we zijn nu weer volledig gefocust op Champions League-kwalificatie waarvoor we nog stappen te zetten hebben. FC Midtjylland zal er alles aan doen om terug te komen en daarom moeten we scherp zijn.”

Schmidt had ook gezien dat Ajax in een deel van de wedstrijd druk op PSV kon ontwikkelen. ,,Ik denk niet dat wij in een wedstrijd negentig minuten tegen Ajax kunnen controleren. Soms moet je ook de kwaliteiten van een tegenstander respecteren. Wij waren in staat om in en rondom ons strafschopgebied heel goed te verdedigen. We wonnen de belangrijke duels en wisten hun schoten te blocken. Dat was goed om te zien.”

Weinig reden om te wisselen

Gaat de trainer dinsdagavond veranderingen doorvoeren? Daar lijkt het wel op. ,,We zijn nu nog niet eens 48 uur na de wedstrijd van zaterdag. In de laatste training praat ik er nog met een aantal spelers over of ze kunnen spelen. In de eerste weken van het seizoen hadden we steeds een week om ons voor te bereiden op wedstrijden. Er was weinig reden om te wisselen omdat de spelers in de basis het goed deden. Nu krijgen we Britse weken tot de kerst. Dat is een totaal andere situatie.”

Een van de spelers die zou kunnen beginnen, is Davy Pröpper. Hij vergezelde Schmidt bij de persconferentie in Midtjylland en het lijkt er dus op dat hij dinsdag gaat spelen. ,,Als hij start, heeft hij dat verdiend”, zei Schmidt, die een basisplek nog niet wilde bevestigen. ,,Davy is tot nu toe altijd een topreserve geweest en was er direct als hij in het veld kwam. Hij liet kwaliteit, mentaliteit en leiderschap zien.”