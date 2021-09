Roger Schmidt zorgt nu zelf voor het koren op de molen van zijn criticasters

Het ergste voor PSV was niet alleen dat de spelers geen topniveau haalden. Ook coach Roger Schmidt droeg dit keer bij aan de malaise en was uit vorm. De Duitser werd ondanks voor PSV aanvaardbare resultaten in deze zomer door de nodige voetbalanalisten doorgezaagd en ‘gezocht’, vanwege zijn opvattingen over het verdelen van speeltijd in zijn selectie. Soms tot op het belachelijke af.