Romário de Souza Faria: 26 jaar na zijn afscheid nog een keer de keizer van Eindhoven

Wat een man: Romário de Souza Faria. De jongere generatie zag hem niet in het echt voetballen en moet het doen met bijvoorbeeld Youtube-beelden. Wie hem tussen 1988 en 1993 in Eindhoven of in een ander stadion wel aan het werk zag, is voor altijd ‘om’.

Romário was zonder enige twijfel de grootste PSV’er ooit. Niet alleen vanwege zijn koninklijke doelgemiddelde, maar ook vanwege zijn grillen en strapatsen. Wat heeft voormalig PSV-succesmanager Kees Ploegsma zich vaak in bochten moeten wringen om de Braziliaan in het gareel te houden. Het was het meer dan waard voor PSV. Net zoals zijn naar de maatstaven van toen vorstelijker dan vorstelijke jaarsalaris van 1 miljoen gulden (450.000 euro). In Eindhoven is Romário na 26 jaar nog steeds een legende, bleek de afgelopen dagen. Hij leefde op goals en zocht de zonnige kanten van het leven graag op, zonder daarbij maar een druppel alcohol te consumeren.

Er was in zijn periode als speler bij PSV maar een iemand die bepaalde hoe Romário zich voelde en dat was hij zelf. Had hij zijn om te scoren, dan deed hij dat. Zat hij een keer niet lekker in zijn vel of had hij geen zin om te trainen, dan was het volgens de overlevering niet zo verstandig om hem daarmee heel indringend te confronteren of lastig te vallen. Of hij in het huidige voetbaltijdperk nog weg zou komen met zijn aanpak? Spelers hebben vergeleken met toen enorm veel fysieke progressie geboekt. Drie decennia geleden was het tempo en de intensiteit in topwedstrijden lager, maar een ding is ook nu nog altijd bepalend. Leg het balletje op cruciale momenten maar eens in het net.

Keizer

Het talent en de klasse van Romário om dat te kunnen doen, was aangeboren. Heel voetbalminnend Eindhoven hield in zijn PSV-tijd de adem in als hij een keer niet meedeed, de pest erin had of een blessure had opgelopen. De supporters wilden hem zien scoren, altijd en overal. Hij deed dat telkens met bravoure en maakte ongelooflijk veel karakteristieke goals. Zijn treffer tegen Steaua Boekarest is hét hoogtepunt van een prachtige carrière bij PSV. Romário was die avond niet de koning maar de keizer van Eindhoven, nadat de Roemenen PSV leken te wippen. In zijn eentje zette de matador even de zaken recht. Wie terugdenkt aan de nastoot van die wedstrijd, ziet beelden voor zich van hem in het spelersbad van PSV, met die parmantige en trotse blik van hem. De grote vedette had zich even kwaad gemaakt. Het gevolg was een 5-1 overwinning, die tot de dag van vandaag beklijft.

Zaterdag was de wereldkampioen van 1994 opnieuw de keizer in Zuidoost-Brabant. Nu in de carnavalsoptocht in Eindhoven. Met vrouwelijk schoon in zijn buurt - natuurlijk - vierde hij op een gelikte wagen feest en het publiek genoot met volle teugen van de commerciële actie van de hoofdsponsor van PSV. Ineens blijkt hij zich toch aan afspraken te kunnen houden, hoewel hij bij een ‘no-show’ een stevige gage had verspeeld.