Romário is niet te vangen: de voetballer en zijn land

Romário de Souza Faria. Zeg de naam en natuurlijk denk ik aan die keer dat we elkaar spraken, hij en ik, in het Holiday Inn-hotel in Eindhoven. Aan dat doelpunt van hem in Rio de Janeiro dat ik miste. Of aan de enige felle ruzie ooit met mijn hartsvriendin Helma, over een voetballer en tegelijk over veel meer. Over Romário dus.