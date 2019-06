Romero en zaakwaarnemer Zarate inmiddels in gesprek met Vélez Sarsfield

Een transfer naar Vélez kan op huurbasis, maar PSV moet dan nog wel een akkoord met de Argentijnen zien te bereiken. PSV kan op de kwestie niet reageren, omdat er nog geen officieel bod ligt en het balletje via Romero en Zarate aan het rollen is gebracht. Onduidelijk is of er nog andere, bijvoorbeeld Nederlandse, aanbiedingen liggen.

Zarate wil over de inhoud van de gesprekken met Vélez vooralsnog niets kwijt. Hij en Romero werpen het idee over een comeback bij de nummer zes van de Argentijnse eerste afdeling zeker niet direct in het haardvuur. In Argentinië hebben de supporters van de vorige club van Romero enthousiast gereageerd op het voornemen om hem in ieder geval tijdelijk terug te halen. De spits gold in zijn late tienerjaren als een grote belofte voor de toekomst, maar is door veel blessureleed ver teruggeworpen. Vélez hoopt dat Romero via een verblijf in zijn thuisland zijn oude niveau weer kan bereiken.