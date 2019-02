Romero moet wachten op hoofdrol: Jong PSV lonkt opnieuw voor Argentijn

Spits Maxi Romero keerde afgelopen weekend tegen Feyenoord terug in de wedstrijdselectie van PSV, maar is nog altijd ver verwijderd van een hoofdrol in Eindhoven. Gisteren trainde de 20-jarige Argentijn samen met Mauro Júnior (19) en Armando Obispo (19) op het kunstgras op trainingscomplex De Herdgang mee bij Jong PSV. Na een bemoedigende periode tijdens het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor beloften (bij Argentinië onder 20) begint het voor Romero nu van voren af aan. Na zijn blessureperiode in 2018 is hij nu geruime tijd fit, maar is er een lange weg te gaan om een absolute meerwaarde te worden.