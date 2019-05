Romero pakt hoofdrol bij besloten oefenduel Vitesse-PSV

Nog één keer zit Dennis Haar op de bank bij Jong PSV: ‘Ik laat een mooie club achter’

6:35 ,,Het is omgevlogen. Een goed teken, want dat betekent dat we het samen naar onze zin hebben gehad”, constateert Dennis Haar als hij vooruitblikt op zijn 76ste en laatste wedstrijd als coach van Jong PSV in de eerste divisie.