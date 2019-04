Romero terug van weggeweest, maar kan zijn stempel nog niet drukken

Het was geen wedstrijd waarop hij heel gelukkig kon terugkijken. Dat Maxi Romero op het veld stond, stemde hem gisteravond misschien wel het meest tevreden. In een door Jong PSV verloren topper in de Keuken Kampioen Divisie maakte de Argentijn zijn rentree na wéér een blessureperiode. Hij loerde in Deventer op een moment waar hij een flits van zijn klasse kon tonen, maar slaagde daar niet in. Eenmaal was hij tegen Go Ahead Eagles dicht bij een goal, maar op dat moment kwam Romero een been tekort. ,,Het was een moeilijke periode”, blikte de Argentijn na afloop terug op de tijd dat hij in de lappenmand zat. ,,Het is mooi dat ik er weer ben, maar ik heb nog ritme nodig. Ik probeer hard te werken om weer van waarde te zijn.”

Weinig laten zien

Bijna anderhalf jaar na zijn komst naar PSV heeft hij nog weinig kunnen laten zien. De spits baalt daar zelf veel harder van dan ieder ander. Hij wil ontzettend graag iets voor PSV betekenen, maar moest om fysieke redenen continu pas op de plaats maken. ,,Ook de afgelopen weken heb ik er alles aan gedaan om weer fit te raken.” Hoe het slot van het seizoen eruit gaat zien? ,,Dat weet ik nog niet en is aan de trainers. Ik doe mijn best en dan zien we waar het toe leidt. Het WK voor spelers onder 20 jaar is zeker nog een doel voor mij.”