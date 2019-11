Ronald Nijs uit Nuenen maakt giga-quizboek over PSV

De PSV-supporter besteedde de afgelopen drie jaar een belangrijk deel van zijn vrije tijd aan een giga-quizboek over zijn favoriete club. In 1275 vragen neemt Nijs zijn lezers mee door de historie van PSV. ,,Makkelijke, luchtige en moeilijke vragen, maar vaak wel met het idee dat de lezer er iets van kan leren", zo zegt de auteur. Een leuke vraag had hij misschien afgelopen weekend nog aan het boek kunnen toevoegen. Keeper Lars Unnerstall werd de eerste PSV'er ooit met een achternaam die met een U begint. ,,Dat was wel een erg makkelijke geweest", vindt hij. ,,Zelf vond ik het bijvoorbeeld bijzonder dat Kees Rijvers de rugnummers in het verleden op alfabet verdeelde. Hij hield niet van vedettes en zo speelde bijvoorbeeld Ralf Edström gewoon met rugnummer vier. Een van de vragen is bijvoorbeeld ook van welk eten Romário niet hield (appelmoes, red.)."