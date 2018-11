Room en Carolina met Curaçao ruim langs Guadeloupe

Bart Ramselaar scoort weer: ‘Altijd honderd procent geven is het enige wat ik kan doen’

18 november In het duel met Jong AZ was Bart Ramselaar opnieuw belangrijk voor Jong PSV, dat in Eindhoven wist te winnen. Hij maakte de openingsgoal en had met iets meer geluk nog een treffer gemaakt. Dankzij een fantastische redding van Joey Roggeveen op een schot van Ramselaar bleef Jong AZ een vierde tegengoal van Jong PSV bespaard.