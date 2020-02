Rosario: ‘De kritiek was terecht, dan moet je er zelf een positieve draai aan geven’

Dat laatste deed hij dus tegen ADO, waar PSV met 0-3 won. De eerste uitoverwinning in de eredivisie sinds 29 september. ,,Winnen is altijd lekker, maar zeker als je een lastige fase hebt gehad. We moeten het goede gevoel van deze wedstrijd, en die van Willem II, meenemen naar volgende week”, zei de middenvelder. Of PSV nu ook door een barrière heen is, omdat het weer eens een uitwedstrijd heeft gewonnen? ,,Dat zal de tijd ons moeten leren. Volgende week spelen we weer uit, tegen Vitesse. We zijn in elk geval in ontwikkeling en op de goede weg.”