Rosario kan niet wachten om Zahavi in actie te zien: ‘De kwaliteit is er aan af te zien’

Het duurde even voordat het papierwerk geregeld was, maar Eran Zahavi (33) is donderdag in de play-offs van de Europa League speelgerechtigd voor PSV. Tot blijdschap ook van zijn teamgenoten, onder wie Pablo Rosario. ,,Hij maakt een hele fitte en goede indruk. Als voetballer en als persoon.”

De 23-jarige Rosario prees de kwaliteiten van de Israëlische spits in de persruimte van het Lerkendalstadion in het Noorse Trondheim. ,,De kwaliteit is er aan af te zien. Hij is gewoon een hele goede spits.” En Zahavi voegt ook met zijn ervaring iets toe aan de jonge groep van PSV. ,,Het is heel goed dat hij erbij is gekomen, ik kan niet wachten om hem in actie te zien”, zegt Rosario. Zahavi scoorde in China en Israël jaren aan de lopende band.

Verder ging Rosario in op het belang van de wedstrijd tegen Rosenborg BK, een Noorse grootmacht, die in eigen land het kampioenschap wel kan vergeten. Dit Rosenborg is echter wel een heel andere ploeg dan vorig seizoen, toen Rosario en zijn ploeggenoten in de groepsfase van de Europa League nog met 1-4 wonnen. ,,Dit is een heel andere wedstrijd: het is erop of eronder. Dat brengt wel extra druk met zich mee, maar de groep is er klaar voor.”

Nog geen minuut gemist

Trainer Roger Schmidt heeft in zijn eerste wedstrijden bij PSV al aardig wat gerouleerd, maar Rosario heeft alles nog gespeeld. Sterker nog: hij miste nog geen minuut. De middenvelder maakt zich sowieso niet zo druk over het roulatiesysteem. ,,De trainer bepaalt wie speelt, wij zullen er als team altijd alles aan doen om te winnen. En de trainer zet die andere jongens er niet voor niets in, zij trainen net zo hard en weten ook wat er gevraagd wordt.”