Rosario kritisch op spel PSV na twee rode kaarten: ‘Dit is heel zuur’

Van Bommel vindt niet dat PSV is wegge­speeld: ‘We hebben het zelf weggegeven’

0:02 PSV-trainer Mark van Bommel vond na afloop van FC Utrecht-PSV niet dat zijn ploeg is weggespeeld. De 3-0 nederlaag kwam in de tweede helft tot stand. ,,We hebben het zelf weggegeven”, gaf hij onder meer aan. Hij was niet te spreken over de rode kaarten die Nick Viergever en Jorrit Hendrix pakten, maar gaf tegelijkertijd aan dat het hem zelf ook een aantal keren is overkomen. ,,Het mag alleen niet gebeuren.”