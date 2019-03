Rosario looft basisdebutanten na zege op Excelsior: ‘Mooi om te zien hoe jonge jongens het oppakken’

videoTevreden gezichten bij PSV na de eerste uitoverwinning van 2019 . Middenvelder Pablo Rosario loofde Michal Sadilek en Mohamed Ihattaren, die hun debuut in de PSV-basis maakten. ,,Mica en Mo hebben het fantastisch gedaan. Het is mooi om te zien hoe de jonge jongens het oppakken.”

Met zijn 22 jaar is Rosario zelf ook nog een jonge speler. Desondanks was hij de oudste op het PSV-middenveld, Sadilek (19) en Ihattaren (17) zijn nog een stuk jonger. Volgens Rosario maakt het voor hemzelf weinig verschil met wie hij speelt. ,,Het maakt niet uit welke naam er naast je staat, de jongens die er nu stonden weten wat ze moeten doen”, zegt Rosario, die het goed kan vinden met Ihattaren. ,,Het is een jongen met veel talent, hij is heel leergierig en een van de jongens geworden. Dat is alleen maar mooi om te zien. We hebben een goede groep.”

De overwinning was een belangrijke voor PSV na drie remises op rij. ,,Dat was niet leuk, dan wil je zo snel mogelijk drie punten halen. Dat was vandaag heel belangrijk.” Vooral ook de manier waarop; PSV gaf Excelsior geen schijn van kans. ,,Het is belangrijk om fel te beginnen en de tegenstander zo onder druk te zetten dat ze de bal snel kwijtraken. Het was een goede overwinning met veel strijd, helaas hebben we niet meer goals gemaakt.”

Carnaval

Rosario en zijn teamgenoten stapten met z'n allen weer in de bus naar Eindhoven, waar dezer dagen volop carnaval wordt gevierd. Of Rosario en zijn teamgenoten nog Lampegat induiken? ,,Ik zou het niet weten. Ik ga rustig thuis op de bank een beetje herstellen. Op naar volgende week”, zei Rosario. Of hij voor de zekerheid niet ergens een outfit klaar heeft liggen? Met een grijns: ,,Nog niet. Misschien dat ik in de bus nog wat bij elkaar zoek.”