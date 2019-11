Rosario mist aanvoerdersband niet: ‘Alleen mijn shirtje zit wat losser’

Van Bommel voerde een aantal gesprekken met de middenvelder en kwam samen met hem tot de conclusie dat ze Rosario wilden ontlasten. Denzel Dumfries is nu de nieuwe tweede aanvoerder, bij afwezigheid van Ibrahim Afellay. ,,We hebben in de interlandperiode genoeg tijd gehad om over de situatie te spreken. Uit het gesprek tussen mij en de trainer is gebleken dat het voor mij en het team het beste was dat ik geen aanvoerder meer zou zijn”, zegt Rosario, die niet per se extra druk voelde. ,,Het is mooi dat Dumfries de taak nu op zich kan nemen.”

Dumfries is iemand die van nature goed in de groep ligt, benadrukte Rosario ook nog. ,,De media is er ook meer mee bezig dan ik zelf. Dit is gewoon een keuze voor het team geweest, het belangrijkste is dat we vandaag van Heerenveen hebben gewonnen.” Of er dan toch niet één verschil was nu hij de band voor het eerst niet droeg? Rosario, met een glimlach op zijn gezicht: ,,Mijn shirtje zat aan de ene kant wat losser dan anders. Dat was fijn.”

Overleven

Verder had Rosario het vooral over de wedstrijd tegen sc Heerenveen. De eerste overwinning na zes duels zonder zege. ,,De eerste helft speelden we heel goed, de tweede helft kregen we snel een goal tegen en had Heerenveen de bovenhand. In de fase waar wij nu in zitten, moeten we dan gewoon overleven. Dat hebben we ook gedaan.”