Rosario na verliezen koppositie: ‘We doen er alles aan om uiteindelijk bovenaan te staan’

video Teleurge­stel­de De Jong houdt vertrouwen in goede afloop met PSV: ‘Heb gekkere dingen meegemaakt’

19:49 De teleurstelling was groot bij PSV na het puntenverlies tegen Vitesse. Ook aanvoerder Luuk de Jong baalde. ,,We hebben zoveel kansen gecreëerd, we hadden het verdiend om te winnen. Maar je geeft ook drie goals weg en dat is iets wat niet mag. Dan maak je het jezelf hartstikke moeilijk.”