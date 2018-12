Rosario vindt wedstrijd tegen Inter heel belangrijk: ‘Op nul begonnen’

‘Voor Inter is dit een superbe­lang­rij­ke wedstrijd, maar wij willen winnen’

19:12 Ook al staat er voor PSV niets meer op het spel, de Eindhovenaren zullen Internazionale morgen in de laatste groepswedstrijd van de Champions League de overwinning niet cadeau doen. ,,Ongeacht waar je speelt en tegen wie je speelt: je moet altijd motivatie uit jezelf halen. Als je dat blijft doen, maakt het niet uit of je voor ‘niks’ speelt of niet’', zei trainer Mark van Bommel maandag op de persconferentie in Milaan.