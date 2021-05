Routiniers van PSV willen zich in de slotweek van de eredivisie nog een keer waarmaken

Cody Gakpo blinkt uit, maar baalt: ‘Als je als team niet wint, kun je nooit tevreden zijn’

2 mei Bondscoach Frank de Boer zag zondag op de tribune bij PSV-sc Heerenveen opnieuw dat Cody Gakpo de gevaarlijkste PSV'er van dit moment is. De 21-jarige Eindhovenaar was na afloop van een 2-2 gelijkspel helemaal niet tevreden. ,,Ik ben teleurgesteld omdat we vandaag goede zaken konden doen en drie punten voorsprong op onze concurrent hadden kunnen houden.”