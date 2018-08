Run op Champions League-kaarten PSV verwacht, seizoenkaarthouders eerst aan de beurt

PSV start in de Champions League-campagne op dinsdag 18 september met een uitduel in Barcelona. De Eindhovenaren speelden thuis drie keer eerder tegen de Spanjaarden, waarbij alleen veertig jaar geleden werd gewonnen in het UEFA Cup-toernooi. Tegen Inter werkte PSV maar één officieel duel in eigen huis af, dat in 2007 met 0-1 verloren ging. De Britten gingen tien jaar geleden na een penaltyserie in Eindhoven de boot in, met toen een heldenrol voor de populaire goalie Heurelho Gomes.