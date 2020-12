Rustige transferperiode ligt voor de hand bij PSV, dat op het veld het ‘kwantiteitsrecord’ gaat breken

PSV lijkt af te stevenen op een rustige transferperiode in de winter. Het ligt niet voor de hand dat er enorme impulsen worden gegeven aan de groep of dat er een pak veranderingen komt.

Nu PSV na de winterstop nog op drie fronten actief is en het eind van de eerste seizoenshelft nadert, werpt de aanstaande transferperiode zijn schaduw langzaam maar zeker vooruit. Tussen 5 januari en 1 februari is de halfjaarlijkse voetbalveiling weer open. Als een ding de afgelopen maanden is gebleken, is het dat een forse selectie dit seizoen noodzakelijk is om mee te blijven doen om de prijzen.

De wedstrijden zijn korter op elkaar gepland, met het corona-gevaar als extra onzichtbare en onvoorspelbare vijand. PSV heeft een A-selectie van 27 man en een paar Jong PSV'ers die dichter tegen de groep aan zijn gekropen. Het bleek net genoeg om tussen september en nu overal met het gewenste aantal spelers (12 + 1 keeper) te verschijnen.

Mega-bedragen

Technisch manager John de Jong gaf eerder aan geen spectaculaire januarimaand te verwachten bij PSV. Gezien de uitgaven in de afgelopen transferperiode en het ontbreken van publiek in misschien wel het hele seizoen, liggen grote investeringen niet direct voor de hand.

Vooral het bijtekenen van Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren zal de handen van de achterban op elkaar brengen, maar zover is het nog niet. Een strategische versterking voor de breedte is misschien mogelijk, waarbij het wel belangrijk is wat de reserves van PSV met de rest van dit voetbaljaar willen. Blijven zij allemaal, dan lijkt de noodzaak voor breedte-transfers niet groot.

De contracten van Lars Unnerstall en Jorrit Hendrix lopen weliswaar af, maar van PSV hoeft niemand per se weg. Bij biedingen van mega-bedragen op basisspelers wordt altijd afgewogen of een verkoop wel het belangrijkste is voor de club.

Perspectief

Voor de reserves lonkt dit seizoen meer perspectief dan in andere jaren. Niet alleen door het volle programma en de hoeveelheid wedstrijden waarin PSV nog in actie komt, maar ook door de werkwijze van trainer Roger Schmidt.

De coach wil blessures als het ware voor zijn en zet daardoor meer spelers in dan ooit tevoren bij PSV. Na twaalf eredivisieduels zijn al 30 (!) verschillende PSV'ers in de eredivisie in actie gekomen voor de club. Bijna drie elftallen. Het clubrecord dateert uit seizoen 1997-1998 en staat voor een heel voetbaljaar op 31 verschillende spelers in de nationale competitie.

Ophogen

Nu al is duidelijk dat PSV dat cijfer gaat ophogen. Bijvoorbeeld Érick Gutiérrez en Armando Obispo zijn in het huidige seizoen nog niet in actie gekomen voor PSV. Het ligt in de rede dat zij na het herstel van hun blessures volgend jaar nog speelminuten gaan krijgen. Wie weet voegt Marco van Ginkel zich ook nog bij hen.

Daarnaast zullen van Jong PSV misschien nog nieuwe spelers in actie komen. In Doetinchem waren Shurandy Sambo en Fredrik Oppegard al van de partij bij de A-selectie, zonder dat ze speeltijd kregen. Trainer Roger Schmidt gaf aan dat het duo de komende duels bij de groep blijft en zich in de voorbereiding op seizoenshelft twee mag presenteren in trainingen.

Oppegard is pas achttien, maar ook voor de Noor geldt dat goed genoeg oud genoeg is. Sambo komt ongeveer uit dezelfde lichting als Mohamed Ihattaren en heeft nu 22 duels in de Keuken Kampioen Divisie in de benen.

Doen deze twee beloften het goed bij de A-selectie, dan is er voor PSV ook geen hevige druk om voor de backposities nog nieuwe spelers te halen. Lukt het de talenten nog niet om de aansluiting te maken, dan lijkt PSV wel genoodzaakt om nog een geschikt alternatief achter Philipp Max en/of Denzel Dumfries te vinden.