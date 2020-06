Ruud Brood wil snel weer aan de slag: 'Ik had Mark van Bommel goed wegwijs kunnen maken in het trainersvak’

Voor Ruud Brood gingen winnen en werkplezier in zijn periode bij PSV meestal samen. Aan de zijde van Phillip Cocu was de ervaren trainer drie jaar onderdeel van een bijzonder succesvolle periode van de club. In juni 2018 was het na twee titels en Champions League-overwintering ineens over voor hem. Door de komst van Mark van Bommel was de rol van de nu 57-jarige tweede man pardoes uitgespeeld: Brood moest ondanks een akkoord over een doorlopend contract vertrekken bij PSV.