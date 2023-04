Ruud van Nistelrooij deelt pluimen uit én waarschuwt PSV: ‘Volgende week moeten we nog beter zijn dan vandaag’

Elfrink & De Mos | ‘PSV is licht in het voordeel tegen Ajax, ik zie ze wel winnen’

In de nieuwe aflevering van Elfrink & De Mos wordt al volop vooruit gekeken naar de kraker van komend weekend: PSV-Ajax. De Mos denkt dat de Eindhovenaren licht in het voordeel zijn en dus de favoriet zijn in het Philips Stadion. Waarom? Dat legt hij uit in de video.