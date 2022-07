Ruud van Nistelrooij had totaal geen stress voor en tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal: ‘We bleven bij ons plan’

Trainer Ruud van Nistelrooij was na afloop van de winst van PSV tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal van zaterdagavond niet euforisch, maar toonde in Amsterdam wel blijdschap. PSV won met 5-3 in Amsterdam en dat zorgt voor vertrouwen in aanloop naar het Champions League-duel met AS Monaco van zondagavond.

,,Ik had niet het gevoel dat we in de eerste dertig minuten overlopen werden”, zei Van Nistelrooij over de wedstrijd tegen de Amsterdammers. ,,Na de eerste goal kregen we het wel even moeilijk en kwam er een overwicht van Ajax. Ik vond tot de goal dat wij niet per se minder waren en dat we eerder op hun helft waren.”

Bij het plan blijven

Na de 1-0 van Steven Bergwijn raakte PSV niet in paniek, vond de coach. ,,We herpakten ons, bleven ons spel spelen. Door bij ons plan te blijven, kwamen we op links door. We vonden daar de vrije mensen en de voorzetten kwamen met een goede bezetting voor de goal. Zo kwamen we terug in de wedstrijd.”

Van Nistelrooij vond ook dat goalie Walter Benítez daarbij een goede rol speelde. ,,Het eerste moment in de wedstrijd kapt hij al iemand uit. De manier waarop hij dat doet, geeft veel rust aan een ploeg. Ik vond wel dat hij bij de derde goal niet goed zat. Daar nam hij ook verantwoordelijkheid voor en hij gaf het meteen na afloop aan. Ik zag niet allemaal sippe gezichten in de kleedkamer, integendeel. Zo'n wedstrijd winnen, uit met vijf goals, dat is een fantastische prestatie. Dat doet goed, maar we weten ook dat we zondag weer doorgaan en dat het dinsdag en volgende week dinsdag tegen AS Monaco erop of eronder is. Vandaag genieten we even.”

Verbeterpunten

Wat de verbeterpunten voor PSV zijn? ,,Vijf goals maken is geweldig, maar er drie tegenkrijgen is te veel. De eerste goal maakt Steven Bergwijn mooi af, daar klap je voor. De tweede en derde vind ik fouten van onze kant. Daarin zijn Ibrahim (Sangaré, red.) en Walter (Benítez, red.) degenen die dat meteen erkennen.”

Van Nistelrooij had nog lof voor Johan Bakayoko, die bij PSV zijn basisdebuut maakte, en invaller Ismael Saibari, die in zijn ogen geweldig speelde. ,,Als je kijkt naar Xavi Simons, André Ramalho en ook Richard Ledezma, ze tilden allemaal het niveau omhoog.”

Volledig scherm Carlos Vinícius en Ruud van Nistelrooij in Amsterdam. © Pro Shots / Marcel van Dorst