Ruud van Nistelrooij licht alvast een tipje van de sluier op voor het komende seizoen van PSV: ‘Voor mij was Jong PSV ook goud’

VERSLAG Jong PSV domineert wel, maar bijt niet door en speelt teleurstel­lend gelijk tegen laagvlie­ger

De beloften van PSV hebben vrijdagavond het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie afgesloten met een remise. In de laatste wedstrijd onder Ruud van Nistelrooij als trainer werd het tegen FC Dordrecht in extremis 1-1. In de eerste helft zorgde de Canadees Simon Colyn voor de enige treffer van de eerste helft. Hij kopte een voorzet van Johan Bakayoko binnen. Kort voor tijd maakte Schuurman de gelijkmaker.

6 mei