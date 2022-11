Ruud van Nistelrooij schakelt na winst op Bodø met fitter PSV direct door naar Ajax: ‘Laten zien wat we waard zijn’

met video PS­V-trai­ner Van Nistel­rooij zegt dat zijn team niet van suiker is: ‘FC Groningen voelt alweer als twee maanden geleden’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij wilde woensdag in aanloop naar het Europa League-duel met Arsenal niet in de nederlaag van zondag in Groningen blijven hangen. De trainer vindt nog steeds dat het resultaat (een 4-2 nederlaag) hartstikke slecht was, maar dat zijn team niettemin 84 goede minuten heeft gespeeld. ,,En die andere zes waren de gekste van de hele eredivisie tot nu toe.”

26 oktober