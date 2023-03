Ruud van Nistelrooij vertelt hoe de situatie bij PSV is en waarom hij Joël Drommel ook een eerste keeper vindt

Met video Fred Rutten gelooft nog in de kansen van PSV: ‘Op het niveau waarop wij werken, is dit not done’

Fred Rutten wist zondag bij zijn tijdelijke terugkeer als PSV-coach niet te winnen met zijn team. Hij coachte FC Utrecht-PSV, een wedstrijd die in 2-2 eindigde. De 60-jarige routinier nam het stokje over van Ruud van Nistelrooij, die ziek was en zondag ook geen contact had met Rutten.